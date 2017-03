Zogezegd in Thais ziekenhuis, eigenlijk lekker op het strand: Nederlanders gaan op reis op kosten zorgverzekeraar

Door: Hanneke van Houwelingen

De Nederlandse politie heeft een 68-jarige man opgepakt op verdenking van het verkopen van valse ziekenhuisfacturen in Thailand. De fraude met de valse facturen bedraagt vermoedelijk 130.000 euro, meldde het Openbaar Ministerie (OM) vandaag.

Eén van de Nederlanders die bij zijn verzekeraar een rekening indiende omdat hij in het ziekenhuis in Thailand zou hebben gelegen, lag op de dag van de 'opname' gewoon op het strand. Dat ontdekte verzekeraar CZ, die de grote fraude aan het licht bracht.



'Voedselvergiftiging'

Vermoedelijk hebben tientallen Nederlandse toeristen de afgelopen jaren bij thuiskomst valse ziekenhuisfacturen gedeclareerd bij hun zorgverzekeraar, waaronder CZ in Tilburg. Allemaal hadden ze hetzelfde verhaal: op vakantie in Thailand kregen zij een voedselvergiftiging en werden zo ziek dat ze behandeld moesten worden in een ziekenhuis in Bangkok. In werkelijkheid waren de toeristen nooit in het ziekenhuis geweest, maar hadden zij een valse nota gekocht van een 68-jarige Nederlander, die in het vakantieland woonde en deze facturen aanbood. Het OM denkt dat de man zes jaar lang actief is geweest: van januari 2009 tot en met augustus 2015.



De oplichter werd gisteren in de aan België grenzende provincie Noord-Brabant opgepakt. Ook worden elf Nederlanders vervolgd. Het OM sluit niet uit dat er meer mensen vervolgd zullen worden.



24 valse nota's

De bal kwam aan het rollen toen een medewerker van CZ 1,5 jaar geleden op een nota uit Thailand stuitte waarop een verouderd webadres stond. Na contact met het bewuste ziekenhuis in Bangkok bleek de verzekerde hier nooit te zijn behandeld. De verzekeraar stelde een intern onderzoek in en ontdekte 24 valse nota's met een totaalbedrag van 51.000 euro. De verzekeraar heeft inmiddels dertien verzekerden geschrapt en het geld teruggehaald.



"Leuk eilandje"

Er waren mensen bij die de nota meerdere keren hebben ingediend. Misschien sluw, maar niet slim," zegt een woordvoerder van CZ. Er was zelfs een verzekerde die op de dag van ziekenhuisopname op Facebook een foto postte van het 'leuke eilandje' waar hij op dat moment vertoefde. ,"Compleet met de temperatuur en locatie. En dat was dus 800 kilometer van het ziekenhuis vandaan."



Oud briefpapier

Het lijkt erop dat de verkoper van de valse nota's een oude rekening of oud briefpapier van het ziekenhuis heeft gebruikt, zegt CZ. "Daar is hij zelf mee aan het knutselen gegaan." Het duurde volgens CZ erg lang voor de bewijslast rond was.



Ze tipte collega-verzekeraars via het fraudeloket van Zorgverzekeraars Nederland. Uiteindelijk trokken vijf zorgverzekeraars aan de bel bij de inspectie SWZ, die rechercheurs op de zaak zette. Zo werden bij verzekeraar VGZ 16 fraudezaken onderschept, in totaal een schadebedrag van 39.000 euro. Bij deze 16 verzekerden wordt het geld teruggehaald en een aantal van hen komt op een zwarte lijst. Vermoedelijk gaat het om een totale fraude van 130 duizend euro.



Gisteren werden doorzoekingen gedaan in twee huizen van de oplichter, die tijdelijk in Nederland was. Volgens Zorgverzekeraars Nederland gaat het om een nieuw fraudefenomeen.