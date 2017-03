VN-rapport vernietigend voor Syrische leger (en ook Rusland): "Chloorgas gebruikt in Aleppo"

Door: redactie

1/03/17 - 17u24 Bron: Belga

Het Syrische leger zou in Aleppo meerdere luchtbombardementen met chloorgas hebben uitgevoerd. Hier krijgt een kind een mondmasker om na dergelijke gifaanval. © reuters.

Het Syrische leger heeft in de strijd om Aleppo chloorgas ingezet en andere oorlogsmisdaden begaan. Syrië en bondgenoot Rusland hebben vorig jaar ook gericht ziekenhuizen en andere civiele instellingen vanuit de lucht gebombardeerd om tegenstanders tot overgave te dwingen. Dat staat in een rapport dat de VN-raad voor mensenrechten vandaag in Genève heeft gepubliceerd.

In 2013 werden alle gifgasvoorraden al vernietigd door de Syrische regering. Chloorgas viel echter niet onder die maatregel

Syrië zou ook verantwoordelijk zijn voor een luchtaanval op een hulpkonvooi. Gewapende tegenstanders van de regering worden ervan beschuldigd willekeurig burgers in bewoonde gebieden te hebben beschoten, mensen belet te hebben om te vluchten en hulpgoederen te hebben achtergehouden. Ook dat zijn oorlogsmisdaden. "Langs beide kanten in de stad betaalden de burgers de hoogste prijs voor het geweld", schrijft de VN-mensenrechtenraad. Er was een immens verlies aan mensenlevens.



Het hele jaar door heeft de Syrische luchtmacht trouwens ook aanvallen uitgevoerd op Aleppo en daarbij zou chloorgas zijn gebruikt. Rusland en China hadden gisteren in de VN-veiligheidsraad met hun veto sancties tegen Syrië wegens het gebruik van chemische wapens, verhinderd.



In 2013 al waren ten oosten van de hoofdstad Damascus bij aanvallen met gifgas rond de 1.400 mensen gedood. De Syrische regering stemde er daarna mee in om alle gifgasvoorraden te vernietigen. Chloor viel echter niet onder het verbod, omdat het ook voor civiele doelen wordt gebruikt.



Brutale tactiek

De VN-mensenrechtenraad beschouwt de dagelijkse luchtaanvallen door Syrië en Rusland en de maandenlange blokkade van Oost-Aleppo als een "brutale tactiek" om rebellen tot overgave te dwingen. Wegens de bombardementen moesten vele ziekenhuizen in Oost-Aleppo hun werk stoppen. Ook markten, bakkerijen, scholen en waterleidingbedrijven werden getroffen. Syrische en Russische troepen zouden daarbij ook internationaal onaanvaardbare clustermunitie gebruikt hebben.



Een van de "meest flagrante aanvallen" was het bombardement op een hulpkonvooi in de plaats Urum al-Kubra in de omgeving van Aleppo. Toen kwamen veertien hulpverleners om en werden zeventien vrachtwagens vernield. Het rapport acht het als bewezen dat de luchtaanval minutieus was voorbereid om bijkomende humanitaire hulp te bemoeilijken. Ook zouden regeringsgezinde troepen na de herovering van Oost-Aleppo tegenstanders uit wraak gedood hebben. Honderden mannen werden onder dwang gerekruteerd voor het leger.



Gewapende troepen op hun beurt gebruikten burgers uit Oost-Aleppo als levend schild. Ook het akkoord over de evacuatie van de stad was een oologsmisdaad omdat de mensen onder dwang werden verdreven, zegt het rapport.