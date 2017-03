Jean-Marie Le Pen ook in beroep veroordeeld voor uitspraken over gaskamers

Door: redactie

Jean-Marie Le Pen, de vroegere leider van de extreemrechtse partij Front National en vader van huidig voorzitster en presidentskandidate Marine Le Pen, is vandaag ook in beroep veroordeeld voor zijn uitspraken over de gaskamers. Le Pen had die in april 2015 "een detail" in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog genoemd. De boete van 30.000 euro die hij in eerste aanleg kreeg opgelegd, blijft overeind.