Vader sterft nadat artsen hem drie jaar lang "vergaten" te zeggen dat hij een tumor had

Toen Wayne Evans in 2010 enige tijd ernstige buikkrampen had, onderging hij enkele onderzoeken in het ziekenhuis. Maar na afloop hoorde de Brit niets meer van zijn behandelende geneesheren. Dus ging hij er vanuit dat alles in orde was. Drie jaar later overleed hij aan een kwaadaardige tumor die volop had kunnen woekeren omdat de artsen vergeten waren om hem daarover in te lichten.

Wayne was 41 jaar toen hij in 2010 met de buikklachten kreeg af te rekenen en enkele testen liet doen in het hospitaal. Aangezien zijn behandelende artsen hem nadien niet meer contacteerden, veronderstelde hij dat de resultaten volledig normaal waren.



Maar drie jaar later verslechterde zijn toestand zienderogen. Toen hij opnieuw zijn artsen van de praktijk in Sedgey bezocht, was de schok dan ook enorm. De man kreeg te horen dat er op zijn eerdere scan een tumor was aangetroffen. Die verontrustende testresultaten waren toen verkeerdelijk zonder gevolg geklasseerd in het archief van de huisartsenpraktijk. Wayne moest nu met spoed behandeld worden.



De tumor in zijn darm viel helaas niet meer te opereren. De kanker was helemaal uitgezaaid. De in allerijl opgestarte chemobehandelingen leverden niets meer op. Wayne Evans kwam in 2013 te overlijden. Hij liet een vrouw en twee dochters na.



Nu is de artsenpraktijk in kwestie na een juridisch geschil dat 4 jaar aansleepte, veroordeeld tot het betalen van een fikse schadevergoeding aan weduwe Clare (45). Wayne had zelf de rechtszaak nog opgestart toen hij achter de waarheid was gekomen.



"Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn", zei ze. "Ik kan niet accepteren dat het lot van Wayne bezegeld werd door een vergetelheid. Indien de tumor direct na die eerste testen was weggehaald, dan zou hij nu genezen zijn en zat onze familie niet met zo'n pijnlijke leegte", meende Clare.



"Wij geloofden dat onze behandelende geneesheren ons zouden contacteren indien er iets niet in orde was. We dachten dat geen nieuws, goed nieuws was. Niet dus", aldus de weduwe.



"Wayne was niet alleen mijn echtgenoot maar ook mijn beste vriend, mijn rots in de branding. Ons gezin is gebroken."