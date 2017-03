Kaboel opgeschrikt door zware explosies nabij politiekantoor

Door: redactie

1/03/17 - 11u11 Bron: Belga

© ap.

De Afghaanse taliban hebben de twee bomaanslagen woensdagochtend in de hoofdstad Kaboel opgeëist via Twitter. Bij de explosies, waarvan één veroorzaakt door een bomauto, vielen zeker 35 gewonden. Dat blijkt uit een officiële balans van de Afghaanse autoriteiten. Zeker twee zelfmoordterroristen kwamen om het leven.

Vanochtend werden in de Afghaanse hoofdstad twee explosies gehoord. De eerste, krachtigste explosie, deed zich voor aan een politiekantoor in het westen van de stad. Daar zou een zelfmoordterrorist zich hebben opgeblazen in een bomauto. Dat gebeurde omstreeks 12.30 uur (9 uur Belgische tijd). Na die aanval werden verschillende geweerschoten gehoord. Volgens getuigen zou minstens een van de aanvallers van de chaos gebruik hebben gemaakt om het politiekantoor binnen te dringen.



Even later deed zich een tweede ontploffing voor in de buurt van een informatiecentrum in het zuidoosten van Kaboel. Daar blies een zelfmoordterrorist zich op. Het is niet duidelijk of daarbij mensen gewond zijn geraakt.



Eerder vanochtend kwamen in de provincie Laghman, in het oosten van het land, zeker twee beveiligingsagenten om het leven bij een aanval van de taliban op meerdere controleposten. Zes andere mannen werden ontvoerd.



Gisteren werden in de provincie Helmand, in het zuiden van het land, nog twaalf Afghaanse agenten gedood door een collega die was overgelopen naar de taliban.