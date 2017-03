Pick-up vliegt letterlijk door de lucht bij achtervolging

Door: redactie

1/03/17 - 12u07 Bron: vtmnieuws.be

video Een achtervolging in het Amerikaanse Webster Parish (Lousiana) is nogal spectaculair afgelopen. Toen een pick-uptruck een politieblokkade wou vermijden, vloog hij letterlijk door de lucht. Hij belandde op een andere wagen waar een vrouw aan het stuur zat, maar als bij wonder raakte niemand gewond.