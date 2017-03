François Fillon: "Ondanks politieke moord blijf ik presidentskandidaat"

Door: redactie

1/03/17 - 10u52 Bron: Belga, Le Monde & Le Figaro

François Fillon en zijn vrouw zijn gedagvaard in een ophefmakende corruptiezaak, maar de presidentskandidaat trekt zich niet terug uit de race naar het Elysée. © ap.

François Fillon, de presidentskandidaat voor de rechtse partij 'Les Républicains', heeft aangekondigd zich niet terug te trekken voor de Franse presidentsverkiezingen. Dat heeft hij tijdens een onverwachte persconferentie deze middag meegedeeld. Fillon haalde wel zwaar uit naar de Franse justitie - hij moet op 15 maart voor de onderzoeksrechter verschijnen - en sprak van "politieke moord".

François Fillon wordt door het Franse gerecht gedagvaard in de zaak rond fictieve tewerkstelling van zijn vrouw Penelope en hun kinderen. Zij zouden jarenlang geld uit de staatskas hebben gekregen voor jobs die ze nooit hebben uitgeoefend. Op 15 maart wordt de man zelf gehoord. Hij zei de feiten van de aanklacht nog niet te kennen, maar blijft wel alles ontkennen. "Ik heb geen staatsgeld ontvreemd", klonk het deze middag op de persconferentie. "Deze dagvaarding ligt in de lijn van een onderzoek dat uitsluitend op een tenlastelegging is gericht, al van bij het begin. Ik ben niet zoals een ander behandeld. De rechtsstaat is hierbij systematisch geschonden, de argumenten die ik naar voren heb gebracht zijn niet doorgegeven. Het vermoeden van onschuld is compleet weggeveegd", stelde Fillon. "De datum van de oproeping op 15 maart is berekend om mijn kandidatuur te dwarsbomen. De dagvaarding komt er slechts enkele dagen nadat de rechters zijn aangesteld (vorige vrijdag, red.), zonder dat ze het dossier grondig hebben bestudeerd", liet hij ook weten.

Vastberaden

Franse media speculeerden eerder dat Fillon zich zou terugtrekken als Franse presidentskandidaat, nadat een bezoek aan het Parijse landbouwsalon op het laatste moment werd afgezegd. In zijn mededeling gaf Fillon nog geen verklaring voor zijn onverwachte afwezigheid.



Zich terugtrekken doet de man dus niet - eerder had hij nochtans verklaard op te stappen als er een gerechtelijk onderzoek zou worden geopend. Fillon klonk tijdens het persmoment vastberadener dan ooit: "Deze onafhankelijke procedure zal niet kunnen beslissen wie wel of niet president wordt. Ik zal niet toegeven, ik zal niet opgeven en zal me niet terugtrekken uit de race naar het Elysée. Ik ga tot het uiterste en vraag jullie om me te blijven steunen."



"Het gaat om jullie", zei hij ook." Frankrijk is groter dan mijn fouten. Ik zal op de afspraak zijn die de democratie ons geeft om te beslissen over onze toekomst. Enkel vrije verkiezingen kunnen beslissen wie president wordt", aldus Fillon.



Scherpe taal

De rechtse kandidaat schuwde de scherpe taal overigens niet. Zo sprak hij van een "systematische verkrachting van de rechtsstaat" en van "politieke moord, niet alleen op mij, maar op de presidentsverkiezingen zelf". Ook de pers kreeg een veeg uit de pan. "Een groot deel" heeft zich volgens Fillon niet onpartijdig opgesteld in de zaak, waardoor het vermoeden van onschuld "volledig verdween".



Weinig kans

De conservatieve presidentskandidaat ligt al weken onder vuur voor de vergoedingen die zijn vrouw en kinderen zouden hebben gekregen van de Franse staat, voor jobs die ze nooit gedaan zouden hebben. Naar die fictieve tewerkstelling loopt intussen een gerechtelijk onderzoek.



Volgens de peilingen maakt Fillon trouwens weinig kans op een plaatsje in de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 7 mei.