Franse politie pakt 3 tienermeisjes op voor banden met terroristische groeperingen

In Frankrijk zijn gisteren drie tienermeisjes van 15 tot 18 jaar gearresteerd, op verdenking van contacten "met personen die betrokken zijn bij terroristische netwerken". Dat meldden Franse media, waaronder Le Parisien.

De drie werden gearresteerd door agenten van het directoraat-generaal van Binnenlandse Veiligheid (DGSI), volgens bronnen dicht bij het onderzoek.



De arrestaties vonden volgens Le Parisien plaats in Creil (departement Oise), in Noisiel (departement Seine-et-Marne) en Mulhouse (departement Haut-Rhin). De jonge vrouwen waren geabonneerd op het discussiekanaal van Rachid Kassim, het Franse IS-kopstuk waarvan vermoed wordt dat hij in februari omkwam bij een luchtaanval in Irak.



Het onderzoek moet nu uitwijzen of de meisjes, die een "risicoprofiel" hebben, van plan waren naar een strijdgebied in het Midden-Oosten te trekken, of een terroristische aanslag in Frankrijk wilden plegen.