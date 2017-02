Agent lost per ongeluk schot tijdens toespraak Hollande: twee gewonden

Door: redactie

28/02/17 - 18u46 Bron: BFMTV

© epa.

Tijdens een toespraak van de Franse president Hollande in het Franse Villognon weerklonk vanavond een schot. Een agent van de rijkswacht van Vienne die deel uitmaakte van het beveilingsteam van de president, had per ongeluk zijn vuurwapen gebruikt. Twee mensen raakten lichtgewond.