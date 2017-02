Italië vervangt consulaire ambtenaar in Iraakse Erbil na "onregelmatigheden" bij visums

Door: redactie

28/02/17 - 18u45 Bron: Belga

Italië heeft een van zijn consulaire ambtenaren in de Koerdisch-Iraakse stad Erbil vervangen nadat "onregelmatigheden" waren vastgesteld bij het uitreiken van visums aldaar, zo heeft het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag meegedeeld.

De Italiaanse krant Corriere della Serra had onthuld dat tientallen Iraakse, Koerdische en Syrische gegadigden, onder wie ook vluchtelingen, in de hoofstad van Iraaks Koerdistan tot 10.000 euro hadden moeten neertellen om een visum te krijgen. Normaal kost dit 90 euro.



Buitenlandse Zaken in Rome heeft nu het hoofd van de visumdienst in Erbil vervangen en het parket een rapport omtrent de "onregelmatigheden" overgemaakt.