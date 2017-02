Ingewanden meisje (4) uitgerukt door filter in jacuzzi

Bewerkt door: LB

Isabella Floyd zat met haar mama in het bubbelbad toen het gruwelijke ongeval gebeurde. © Facebook.

Een Brits meisje van vier vecht voor haar leven nadat ze in het zuigmechanisme van een jacuzzi werd gezogen. Isabella Floyd raakte met haar achterwerk geklemd in de filter van het bubbelbad in een Bulgaars hotel.

Isabella ging met haar mama Nicola (28) in de jacuzzi in een Bulgaars resorthotel. Ze werd naar beneden gezogen in het borrelende water en raakte met haar achterwerk klem in de filter. 'Mama, mijn buik', riep de kleuter. De moeder probeerde het kind los te trekken, maar Isabella bleef vastzitten door de kracht van de zuiger. Pas toen een redder de jacuzzi uitschakelde, kon het kind bevrijd worden. Toen bleek dat haar darm zwaar beschadigd was.



Kunstmatige coma

Het meisje is intussen al twee keer geopereerd. Een deel van haar darm moest verwijderd worden, ze moest in een kunstmatige coma gebracht worden en vecht nu voor haar leven.



Moeder Nicola is afkomstig uit het Engelse Waterlooville maar woont in Bulgarije. Ze verbleef in een hotel in Zlatni Piasatzi toen het ongeval gebeurde.



"Ik zat in één hoek van het bubbelbad, Isabella in de andere hoek", verklaart de moeder in The Sun. "Plots begon ze te schreeuwen. Er zat geen deksel op de filter. Isabella ging niet onder water, ik hield haar vast. Ze huilde niet, ze was in shock. Isabella is mijn enige kind. Het heeft me drie jaar gekost voor ik zwanger kon worden". Het meisje ligt op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis van Varna.