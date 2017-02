Geen enkele Afrikaanse leider goed genoeg om prijs van 5 miljoen dollar in de wacht te slepen

Door: redactie

Afrika Ook dit jaar krijgt geen enkele Afrikaanse staatsman de Mo Ibrahim-prijs voor Afrikaans leiderschap. De jury maakte vandaag bekend dat ze geen "echt uitzonderlijk leiderschap" heeft gezien in 2016. Het is al de vierde keer in vijf jaar tijd dat deze onderscheiding niet uitgereikt wordt. De laatste die de prijs -ter waarde van 5 miljoen dollar- kreeg was de Namibische president Hifikepunye Pohamba.

In de tien jaar dat de prijs nu al bestaat, werd hij nog maar vier keer uitgereikt. Andere laureaten waren Pedro Pires (president van Kaapverdië in 2011), Festus Mogae (president van Botswana in 2008) en Joaquim Chissano (president van Mozambique in 2007).



Wie in aanmerking wil komen voor de prijs moet zijn of haar land goed bestuurd hebben en vrijwillig afgetreden zijn na afloop van de voorziene ambtstermijnen. "We hebben bij de lancering van de prijs in 2006 heel hoge standaarden gezet", aldus commissievoorzitter Salim Ahmed Salim. "We erkennen en loven de belangrijke bijdragen die veel Afrikaanse leiders gedaan hebben om hun land beter te maken. Maar de prijs is bedoeld om echt uitzonderlijk leiderschap te bekronen, wat sowieso al ongewoon is."



Nu de prijs opnieuw niet uitgereikt wordt, gaan op Twitter stemmen op om niet enkel aan presidenten en premiers te denken. Ook burgers die opmerkelijke zaken gedaan hebben voor de democratie zouden in aanmerking moeten komen. Maar dat ziet de oprichter niet zitten. "Ik ben niet van plan om de standaarden te verlagen, enkel om cheerleaders voor Afrika te zijn", stelde Mo Ibrahim in 2012.