"Oui on peut": jonge Fransen willen Obama als president

Door: redactie

28/02/17 - 17u04 Bron: Belga

© afp.

Uit onvrede over de politieke klasse hebben enkele jonge Fransen een ongewone eis voor het Elysée gesteld. Ze willen dat de pas gepensioneerde Amerikaanse president Barack Obama er zijn intrek neemt, meldt nieuwszender BFTMV. Volgens de organisatoren is de onlinepetitie Obama17 al meer dan 42.000 keer ondertekend.

Een van de initiatiefnemers erkende tegenover BFMTV dat een en ander als grap beschouwd kan worden. Maar er is ook de ernstige overweging dat het huidige wantrouwen voor de Franse politici kan leiden tot een "te radicale keuze" en kandidaten van buiten het systeem -zoals Donald Trump in de VS- een zetje kan geven. De organisatoren zeggen er "genoeg van te hebben tegen kandidaten in plaats van voor een president te kiezen".



De bedoeling is tegen 15 maart een miljoen handtekeningen te hebben om Barack Obama zelf te overtuigen. Er is zelfs al een slogan: 'Oui on peut', naar analogie van 'Yes We Can' waarmee Obama in 2009 campagne voerde.



Hij kan echter niet tot Frans president worden gekozen, want daarvoor heeft hij het Franse staatsburgerschap nodig. De slag om het Elysée is gepland voor 23 april en 7 mei.