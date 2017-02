Xander (10) kreeg ibuprofen. De gevolgen voor zijn lichaam waren ronduit verwoestend

Koen Van De Sype

28/02/17

Amper vijf dagen, in die korte tijdspanne ging de kleine Xander (10) van een perfect gezonde jongen naar een dodelijke ziek kind. Boosdoener: de onschuldige pijnstiller ibuprofen.

Het gebeurde drie jaar geleden, maar de jongen - die op het Amerikaanse eiland Hawaï woont - draagt nog altijd de sporen van het vreselijke voorval. Zijn moeder Laura Cabales (42) herinnert het zich nog als de dag van gisteren. "Xander had koorts en daarom gaven we hem ibuprofen", vertelt ze. "Aanvankelijk verdween de koorts, maar enkele uren later kwam ze in alle hevigheid terug."



Bloedvergiftiging

Toen hij over de 40 graden ging en hij amper nog reageerde, snelden Laura en haar man Ronnie (42) met hun zoon naar het Tripler Medical Center Hospital in Honolulu. Daar ging zijn toestand echter nog verder achteruit. Hij bleek intussen een bacteriële longontsteking en een klaplong te hebben en kon nog moeilijk ademhalen. Over zijn hele lichaam vormden zich blaren en wonden. Een bloedvergiftiging was de genadeslag en hij ging in septische shock. "De dokters zeiden dat hij de ziekste patiënt was die ze op dat moment hadden", aldus Laura. "En hij was stervende." (lees hieronder verder)