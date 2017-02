Chinese regering overweegt bijstand voor tweede kind

Door: redactie

De eenkindpolitiek in China lijkt definitief van de baan. De regering in Peking overweegt ouders die een tweede kind willen, financieel te ondersteunen. Dat melden de staatsmedia vandaag. In januari 2016 werd de omstreden eenkindpolitiek afgeschaft, wat tot een geboortegroei van 1,3 miljoen baby's leidde.