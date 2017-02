Drugsbende slaat nijlpaard dood met staven en stenen

Door: redactie

28/02/17 - 12u37

Het ministerie van Cultuur verspreidde deze foto van de gewonde Gustavito. © epa.

Het 15-jarige nijlpaard Gustavito, de lieveling van alle Salvadoranen, is door leden van een drugsbende doodgeslagen met metalen staven en stenen. Het dier overleed aan zijn verwondingen, die Gustavito met eetproblemen hadden opgezadeld.

Salvadoranen rouwen om de dood van Gustavito en leggen bloemen neer aan de ingang van de nationale zoo waar het nijlpaard verbleef.



De inwoners van de stad San Salvador, de moordhoofdstad van de wereld, zijn het gewend dat mensen op straat worden vermoord. Maar deze gruweldaad slaat hen met verstomming. Het is ook niet duidelijk waarom de bende Gustavito viseerde.



De directeur van de dierentuin, Vladan Henriquez, stelt dat zijn medewerkers de verwondingen pas dagen na de aanslag opmerkten omdat Gustavito al die tijd niet uit zijn vijver kwam. Het dier werd geboren in Guatemala en kwam 13 jaar geleden naar El Salvador.



Met een gemiddelde van veertien moorden per dag is El Salvador één van de gevaarlijkste landen ter wereld.