Australië arresteert man die IS hielp bij ontwikkelen van raketten

Door: redactie

28/02/17 - 11u05 Bron: Belga

Volgens de Australische premier Malcolm Turnbull (foto) plande de arrestant geen aanslag in Australië. © epa.

In Australië werd vandaag een man gearresteerd die terreurgroep Islamitische Staat (IS) probeerde te helpen bij het ontwikkelen en opsporen van raketten.

Premier Malcolm Turnbull vertelde journalisten in Canberra dat de 42-jarige man gearresteerd werd in de stad Young, in deelstaat New South Wales. Dat gebeurde op verdenking van terroristische misdrijven, maar hij plande volgens de premier geen aanslag in Australië.



Elektricien

Volgens Andrew Colvin, een commissaris van de federale politie, gaat het om een elektricien. Hij zou via het internet zijn diensten aangeboden hebben aan Islamitische Staat, om de terreurgroep te helpen bij het ontwikkelen van raketten en van een waarschuwingssysteem voor lasergestuurde munitie.



"Hij was technisch getraind als elektricien, maar had niet meteen kennis over lasertechnologie", aldus Colvin, die zei dat de arrestatie onderdeel was van een politieoperatie van 18 maanden.



Levenslang

Hij zei dat de "in Australië geboren Australiër" netwerken en contacten had binnen Islamitische Staat, "niet enkel in de conflictgebieden maar ook in andere delen van de wereld".



De man wordt vandaag in staat van beschuldiging gesteld voor verschillende terreurgerelateerde misdrijven. De aanklacht luidt onder meer het illegaal proberen betreden van een ander land, om er deel te nemen aan vijandige activiteiten. Daarop staat een levenslange gevangenisstraf.