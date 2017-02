Verdachten van moord op halfbroer Kim Jong-un riskeren doodstraf

Door: redactie

28/02/17

© Reuters/Kos.

De twee vrouwen die zijn opgepakt op verdenking van de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, zullen morgen al voor de rechtbank verschijnen. Dat heeft de Maleisische procureur-generaal gezegd. Beiden riskeren de doodstraf.

Nguyen Thi Vy, de stiefmoeder van Doan Thi Huong. © afp.

De 29-jarige Vietnamese Doan Thi Huong en de 25-jarige Indonesische Siti Aishah zouden Kim Jong-nam hebben vergiftigd met het dodelijke zenuwgas VX op de internationale luchthaven van Kuala Lumpur twee weken geleden. De extreem giftige stof werd in Kims gezicht gegooid en volgens de Maleisische minister van Volksgezondheid overleed hij binnen de 20 minuten.



De Indonesische verdachte gaf tijdens een bezoek van de vertegenwoordiger van de Indonesische ambassade in haar cel aan dat ze meedeed aan een grap voor een televisieprogramma met verborgen camera. Ze zou daarvoor naar eigen zeggen omgerekend zo'n 85 euro hebben gekregen.



De Maleisische politie is ook nog steeds op zoek naar zeven andere Noord-Koreanen die iets met de moord te maken zouden hebben. Het gaat onder meer om een diplomaat van de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur en een werknemer van de luchtvaartmaatschappij Air Koryo.