Trump: "Obama zit achter lekken en protesten"

De huidige Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de vorige president Barack Obama achter sommige protesten in het land en lekken uit het Witte Huis zit. Trump uitte die vermoedens aan Fox News. "Dat is nu eenmaal politiek", voegde hij eraan toe.

De interviewer van de pro-Republikeinse zender Fox suggereerde dat Obama een presidentiële code zou doorbreken, maar dat wuifde Trump zelf weg: "Ik denk inderdaad dat hij achter een aantal van de protesten en achter sommige lekken zit, maar dat is gewoon politiek. Zo gaat dat nu eenmaal." Dat Obama mee verantwoordelijk is voor de protesten aan Republikeinse gemeentehuizen over het hele land, leidt Donald Trump af uit het feit dat het "zeker Obama's mensen" zijn die een en ander organiseren.



Ook heeft Obama er volgens Trump duidelijk de hand in als het over lekken uit het Witte Huis en de inlichtingendiensten gaat. Dat vindt Trump gevaarlijk omdat, zo beweert hij, de nationale veiligheid op het spel staat. Toch beschouwt Trump ook die vermeende inmenging van ex-president Obama als een politieke realiteit. "En dit zal niet meteen ophouden", zei Trump nog.



Eerder deze maand had Trump aan Fox News ook al laten verstaan dat "Obama's mensen" achter de uitgelekte informatie over zijn telefoongesprekken met Mexico en Australië zaten.