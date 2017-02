Topman Samsung aangeklaagd voor omkoping

Door: redactie

De topman van het Zuid-Koreaanse conglomeraat Samsung, Jay Y. Lee, is officieel aangeklaagd voor corruptie. Hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor betrokkenheid bij omkoping in ruil voor overheidsgunsten.

"De onderzoekers hebben Lee Jae-Yong, de vicevoorzitter van Samsung Electronics, aangeklaagd voor corruptie, misbruik van sociale goederen, achterhouding van buitenlandse activa en meineed", zo verklaarde de woordvoerder van het team dat het grootschalige corruptieschandaal onderzoekt. Dat schandaal leidde al tot de afzetting van presidente Park Geun-hye. Het Hooggerechtshof moet die beslissing nog valideren.



De 48-jarige Jay Y. Lee is in naam de vicevoorzitter van Samsung, maar in de feiten de baas van het concern sinds zijn vader, Lee Kun-hee, in 2014 een hartaanval kreeg. Hij zou tientallen miljoenen dollars hebben versluisd naar organisaties die werden gecontroleerd door Choi Soon-sil, een vertrouwelinge van de intussen afgezette Zuid-Koreaanse presidente Park Geun-hye. In ruil zou Samsung politieke steun gekregen hebben voor de fusie van twee dochters van het concern, twee jaar geleden.



Ongeveer twee weken geleden was al een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Jay Y. Lee.



Samsung kondigde dinsdag onmiddellijk het ontslag aan van drie leidinggevenden die ook zijn aangeklaagd. Lee zelf staat niet in het lijstje. Samsung doekt ook het bureau op dat toezicht hield op alle belangrijke beslissingen van het conglomeraat.