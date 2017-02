Mexico weigert NAFTA te heronderhandelen als Amerika belastingen oplegt

Door: redactie

28/02/17 - 04u32 Bron: Belga

De Mexicaanse minister van Economie, Ildefonso Guajardo. © afp.

Mexico zal zich terugtrekken uit de onderhandelingen over het Noord-Amerikaans Vrijhandelsakkoord NAFTA, als de Amerikaanse president Donald Trump belastingen op Mexicaanse producten invoert. Dat heeft de Mexicaanse minister van Economie verklaard.

"Als ze zeggen: 'We gaan twintig procent belastingen heffen op auto's (die in Mexico geproduceerd werden, red.), verlaat ik onmiddellijk de tafel", aldus Ildefonso Guajardo. Met die verklaring verhardt Mexico de toon nog een beetje over een eventuele heronderhandeling van het NAFTA. Vorige week verklaarde Guajardo in de krant Milenio nog dat Mexico niet langer zal samenwerken met Amerika in veiligheids- en migrantenkwesties, als het land uit het verdrag stapt.



Het NAFTA-verdrag werd in 1994 ondertekend, en stelde een grote vrijhandelszone in tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada.



Douanetarieven

De Amerikaanse president Donald Trump had aangekondigd NAFTA opnieuw te onderhandelen of zelfs op te zeggen. De Republikein vindt dat het enkel in het voordeel is van Mexico, en de VS benadeelt. Ook dreigde hij al met douanetarieven voor Mexicaanse producten, om zo de bouw van de muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens te bekostigen.



Het handelsvolume tussen beide landen bedraagt meer dan 530 miljard dollar. Tachtig procent van de Mexicaanse export gaat naar de VS.