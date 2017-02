Praalwagen carnaval Rio stort in: zeventien gewonden

Door: redactie

28/02/17

Een praalwagen met twee platformen stortte in. © Twitter/CNN.

Tijdens de carnavalparade in Rio de Janeiro is een praalwagen met dansers ingestort. Daarbij raakten zeventien mensen gewond. Dat meldt de gezondheidsdienst van de stad. Negen mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht, melden Braziliaanse media.

De praalwagen met twee platformen maakte onderdeel uit van de parade van de sambaschool Unidos de Tijuca. Het thema dit jaar was de Amerikaanse jazzcultuur.



Zes dansers werden overgebracht naar het ziekenhuis, van wie twee met zware verwondingen. Zeven mensen verkeren in shock. Zondag reed ook al een praalwagen van de Paraiso do Tuiuti-sambaschool in op een groep mensen aan de Sambódromo. Daarbij vielen twintig gewonden, van wie er acht in het ziekenhuis belandden.



De parade van de sambascholen geldt met 72.000 toeschouwers als een hoogtepunt van het carnaval in Rio. Twaalf scholen met telkens meer dan 3.000 dansers en muzikanten nemen deel aan de wedstrijd om de titel van beste sambaschool.

