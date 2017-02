Paniek om internetspelletje dat tieners aan zou zetten tot zelfmoord

Koen Van De Sype

28/02/17 - 11u10 Bron: De Standaard, Daily Mail

Veronika Volkova (16) en Yulia Konstantinova (15) stapten uit het leven. De politie onderzoekt of er een verband is met de 'Blue Whale'. © Twitter.

Blue Whale: dat is de naam van een nieuwe internethype die flink wat paniek veroorzaakt in Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Oekraïne, Bulgarije en sinds kort ook in de rest van de wereld. Het spel zou tieners aanzetten tot zelfmoord en al honderden levens hebben geëist volgens bepaalde media en bloggers.

Waar het 'spel' precies vandaan komt, is niet duidelijk. Maar een 19-jarige jongen uit de buurt van Moskou beweerde in 2015 dat hij het had uitgevonden om kwetsbare jongeren zelfmoord te laten plegen "omdat sommige mensen toch maar afval zijn". Filip Bodeikin zei dat hij verantwoordelijk was voor zeker zeventien zelfdodingen. En dat volgers zijn werk verder zouden zetten.



Rechtbank

Klopt dat of is hij gewoon een fantast? De jongeman zit nog zeker tot 15 mei in de cel en een rechtbank zal erover oordelen. Maar volgens zijn advocaat wordt hij maar verdacht van één concreet geval.

Vast staat wel dat zijn hashtags worden gebruikt door cyberpesters om zelfverminking en zelfdoding te promoten. Hoe georganiseerd en doortastend die zijn, is niet geweten. Toen reporters van het prowesterse Radio Free Europe de test deden, kregen ze inderdaad de opdracht van een 'curator' om zich te verminken, maar toen ze er een bewerkte foto van stuurden, werd het stil aan de andere kant.



Censuur

Global Voices - een netwerk van burgers die zich verzetten tegen censuur - stelt ook vragen bij de "massale verspreiding" van het fenomeen. Volgens hen zou er in voormalige Sovjetrepublieken Kazachstan en Kirgizië maar één concreet geval bekend zijn waarbij een zelfmoord gelinkt werd aan het internetspel. En daar lijkt het elke keer op neer te komen: er doen de wildste verhalen de ronde over verminkingen en tieners die op het nippertje worden gered, maar die komen vaak van obscure websites en worden zelden concreet gemaakt.



Excuus

De overheden in Kirgizië en Kazachstan hebben in elk geval niet gewacht en maatregelen genomen tegen de 'doodsgroepjes'. Niet iedereen vindt dat een goed idee in landen die volgens Amnesty International slecht scoren op het vlak van internetcencuur. "Het kan een excuus zijn om sociale netwerken in te perken", klinkt het onder meer bij Burul Makenbaeva, die in de hoofdstad van Kirgizië werkt rond geestelijke gezondheidszorg. "Sociale netwerken die vaak een belangrijke rol spelen in het protest tegen regimes."