Vliegtuigje crasht in woonwijk Los Angeles: vier doden en twee gewonden

28/02/17

Vier personen zijn om het leven gekomen toen een Cessna 310 in de buitenwijk Riverside op zo'n 90 kilometer van Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië bovenop een huis neerstortte. Minstens twee mensen raakten gewond. Een tienermeisje, dat in het vliegtuig zat, overleefde de crash.

Het vliegtuigje was vanuit het naburige Riverside Airport vertrokken en was onderweg naar San Jose, maar stortte kort na het opstijgen al neer in de buitenwijk. Bij de crash vloog zowel het vliegtuig als het huis waar het op landde in brand. In het huis zouden op het moment van het ongeluk twee mensen aanwezig zijn geweest.



De oorzaak van de crash is nog niet bekend. In het vliegtuig zaten vijf mensen, van wie er een tienermeisje levend uit het vliegtuig gehaald kon worden.