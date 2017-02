Italiaanse dj pleegt na "eindeloze marteling" euthanasie in Zwitserland

Door: redactie

27/02/17 - 17u59

Een bekende Italiaanse dj heeft vanochtend na lang strijden euthanasie kunnen plegen. Dj Fabo moest naar Zwitserland voor euthanasie, omdat daar in zijn eigen land geen toestemming voor werd gegeven.

Spero che ognuno di noi dedicherà un pensiero a #DjFabo per la sua scelta. Mi unisco al dolore dei suoi cari, senza alimentare polemiche. pic.twitter.com/diLoIKYEvh — Vito Carone (@CaroneTweet) Mon Feb 27 00:00:00 MET 2017

De 39-jarige Fabiano Antoniani was drie jaar geleden na een ernstig auto-ongeluk blind geworden en bijna volledig verlamd geraakt. De populaire dj deed eerder dit jaar een beroep op de Italiaanse regering om de wet aan te passen, zodat hij "een einde kan maken aan deze marteling en kan kiezen voor een rustige dood".



Ondanks zijn verschillende verzoeken kreeg hij geen toestemming voor euthanasie. Daarom vertrok hij naar buurland Zwitserland om daar op een vreedzame manier een einde aan zijn leven te maken.



Schande

"Ik ben eindelijk aangekomen in Zwitserland. Helaas op eigen kracht en niet dankzij de hulp van mijn land", liet Antoniani vandaag weten in een verklaring.



De Italiaanse dj noemde het in eerdere uitlatingen "een schande" dat de staat lijdende mensen dwingt om naar het buitenland te gaan om zich te kunnen ontdoen van een "ondraaglijke, eindeloze marteling".