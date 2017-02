Vroeger neonazi, nu salafistische terreurverdachte

Door: redactie

De salafistische terreurverdachte die vorige week in de Duitse plaats Northeim werd opgepakt, blijkt een verleden te hebben als neonazi. Dat heeft persbureau DPA vandaag vernomen. De 26-jarige Sascha L. bekeerde zich tot de islam en ruilde zijn rechts-extremistische ideeën onmiddellijk in voor jihadistische.

De politie trof bij een inval in zijn huis de benodigdheden aan voor het maken van een bom die op afstand tot ontploffing kon worden gebracht. De werkloze Duitser vertelde tijdens het verhoor dat hij militairen of politieagenten in een hinderlaag wilde lokken en doden met het explosief.



De verdachte kwam uit Berlijn en was tweeënhalf jaar geleden verhuisd naar Northeim in het zuiden van Nedersaksen, waar hij een onopvallend leven leidde.



Hij woonde in een éénkamerappartement en had een uitkering. Hoe de politie hem op het spoor kwam is nog onduidelijk. Onderzocht wordt momenteel of hij banden had met andere radicale islamisten.