Freerunner filmt hoe hij stad van ijs bedwingt met halsbrekende sprongen

Koen Van De Sype

27/02/17 - 15u12 Bron: Facebook, YouTube

In de Chinese stad Harbin wordt naar jaarlijkse gewoonte een ijsfestival gehouden en dat greep de Duitse freerunner Jason Paul (26) aan om zijn kunstjes in een ongewoon decor op te voeren. In een filmpje dat hij deelde op het internet is hij te zien terwijl hij halsbrekende sprongen uitvoert in een adembenemende stad van ijs, waar de temperatuur tot -25 graden zakt.