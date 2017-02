Fillon: "Regering laat toe dat er bijna burgeroorlog ontstaat"

Door: redactie

27/02/17 - 13u41 Bron: Belga

François Fillon. © afp.

De Franse regering laat toe dat in de aanloop naar de presidentsverkiezingen een klimaat ontstaat van een "bijna-burgeroorlog". Dat heeft François Fillon, de rechtse kandidaat in Frankrijk, gezegd na een reeks incidenten in de rand van verkiezingsbijeenkomsten. De geviseerde premier Bernard Cazeneuve reageerde geschokt. "Die uitdrukking getuigt van weinig verantwoordelijkheidszin."