Wilders en Rutte sturen kat naar debat

Door: redactie

27/02/17 - 13u50 Bron: vtmnieuws.be

video

Op de Nederlandse televisie is gisteren het eerste grote debat gehouden in de aanloop naar de verkiezingen. Zonder de grootste kopstukken: Geert Wilders (PVV) zelf en premier Mark Rutte (VVD) wilden niet in debat gaan. Maar ook zonder hen ging het over de radicale islam. Vooral de christendemocratische CDA wil zich zo afzetten tegen de linkse partijen en stemmen afsnoepen van de VVD en PVV. "De Nederlandse identiteit wordt bedreigd door de radicale islam en wij moeten harde maatregelen nemen om dat te voorkomen", aldus Sybrand Buma, lijsttrekker CDA. "Iedere keer als er in de Kamer voorstellen aan de orde zijn om nu eindelijk een vuist te maken tegen radicalisme, zegt GroenLinks 'nee'." "Hou je aan onze wetten" Ook de opname van vluchtelingen was een thema. Volgens de kijkers maakte Alexander Pechtold van het links-liberale D66 de beste indruk. "Er zijn meer vrijwilligers voor de vluchtelingen dan er op dit moment vluchtelingen zijn", zegt Alexander Pechtold, lijsttrekker D66. "Wij zijn een solidair volk, maar we willen een ding: leer de taal, ga aan het werk, ga naar school, doe mee en hou je aan onze wetten." Premier Rutte wilde dus niet mee debatteren - maar zijn partij VVD had wél een spotje gekocht in het reclameblok.