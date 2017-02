Miljoenen mensen zonder water in Chili

Door: redactie

27/02/17 - 11u00 Bron: vtmnieuws.be

video

In de Chileense hoofdstad Santiago zitten zondag meer dan 1,4 miljoen huishoudens zonder water nadat de belangrijkste bevoorradingsrivier in de stad door zware regenbuien vervuild is geraakt met aarde en puin. Dat meldt de gouverneur van Santiago, Claudio Orrego. Bij de stortregens vielen ook vier doden, zeven anderen zijn nog vermist. Het centrum van Chili krijgt al sinds zaterdag hevige regenbuien over zich heen. Als gevolg van enkele aardverschuivingen is de Maipo-rivier, die het grootste deel van Santiago moet bevoorraden van drinkbaar water, ernstig vervuild geraakt. De autoriteiten hebben daarom beslist de watertoevoer voorlopig af te sluiten. In totaal zijn bijna anderhalf miljoen huishoudens getroffen sinds gisterenochtend. "We hebben een zeer ingewikkelde situatie in 33 wijken in Santiago, waar alles samen ongeveer zes miljoen mensen wonen", zei de minister van Binnenlandse Zaken Mariano Fernandez. De gouverneur kon nog niet zeggen wanneer de watertoevoer opnieuw hersteld wordt. "Zolang de rivier vervuild blijft, kunnen we het herstel niet garanderen", klonk het.