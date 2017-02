Familie en vrienden houden wake voor autistische jongen die van klif viel. En dan gebeurt nieuwe tragedie

Koen Van De Sype

27/02/17

Ralphie Duffy viel zaterdag van een klif in Schotland. Hij werd nog altijd niet teruggevonden. © Facebook.

Een familie uit Schotland heeft voor de tweede keer in enkele dagen een drama te verwerken gekregen. Zaterdag raakte hun autistische zoon Ralphie Duffy (18) vermist nadat hij tijdens een wandeling met zijn vader van een klif liep. En op de wake voor de jongen gebeurde nog een tweede drama.

Meteen startte een grootscheepse zoektocht naar de jongen. Met helikopters en boten werd langs de kustlijn naar hem gezocht. Om de hulpverleners en de familie van Ralphie - onder meer mama Nicola en broertje Kane (11) - een hart onder de riem te steken, werd gisteren in Dundee ook een wake op touw gezet. Maar daar sloeg het noodlot opnieuw toe, toen enkele familieleden het met elkaar aan de stok kregen.



Steekpartij

Er ontstond in de vroege uurtjes een steekpartij, waarbij David Sorrie (32) en Ralphies tante Julie McCash (43) het leven lieten. Even later werd Rab Stratton (42) opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld voor de moorden. Hij zal vandaag een eerste keer voor het Sheriff Court verschijnen. (lees hieronder verder) Slachtoffers Julie McCash en David Sorrie. © Facebook.