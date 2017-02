Zuid-Koreaanse president ontkent in corruptiezaak

Door: redactie

27/02/17 - 10u56 Bron: ANP

Een aanhangster van de afgezette president Park Guen-hye wordt aangehouden door de politie tijdens een protestmars tegen de afzetting van Guen-hye. © ap.

Speciale aanklagers in Zuid-Korea hebben geen toestemming gekregen om president Park Geun-hye persoonlijk te ondervragen over het corruptieschandaal waarin ze is verwikkeld. In een verklaring aan het Constitutioneel Hof liet ze wel weten dat ze niet uit eigen belang heeft gehandeld.