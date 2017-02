Zeven doden in aanval op bus met gevangenen in Sri Lanka

Door: redactie

27/02/17 - 09u32 Bron: Belga

In Sri Lanka zijn zeven mensen om het leven gekomen toen onbekenden het vuur openden op een bus die gevangenen naar een rechtbank vervoerde. Dat maakte de politie bekend.

De schutters blokkeerden de bus, waarop meer dan 30 gevangenen zaten, en openden het vuur. De schietpartij vond plaats in Kalutara, veertig kilometer ten zuiden van Colombo. Ze namen ook een bestelwagen met veiligheidsmensen onder vuur, waar twee doden vielen. Een bendeleider die in de cel zat voor de moord op zes mensen, zou het doelwit van de aanslag zijn geweest en kwam ook om het leven.



In het land zijn gevangenentransporten de laatste tijd al regelmatig aangevallen, nu rivaliserende benden wraak nemen en trachten te verhinderen dat de gevangenen op borg zouden vrijkomen.