Zelfmoordaanslag verijdeld voor Algerijns politiekantoor

Door: redactie

27/02/17 - 02u23 Bron: Belga

In Constantine, een stad in het noordoosten van Algerije, heeft een politieagent gisterenavond een zelfmoordaanslag kunnen voorkomen voor een politiekantoor. Hij schoot op de bomgordel van de kamikaze, die daarop ontplofte.

"Een politieagent die voor het hoofdkwartier van de politie stond, dat zich op de gelijkvloers van een gebouw bevindt waar een tiental families wonen, heeft krachtig en heldhaftig gereageerd. Na meerdere aanmaningen mikte hij heel nauwkeurig op de bommengordel die een terrorist droeg", klonk het in een mededeling van het Directoraat-generaal van de Nationale Veiligheid (DGSN).



Twee gewonde agenten

Het incident gebeurde zondagavond om 21 uur, en het parket opende een onderzoek. De autoriteiten zeiden niets over de toestand van de dader na het ontploffen van de gordel. Lokale media hebben het wel over twee gewonde politieagenten.



Ondanks het Vredes- en Verzoeningsverdrag van 2005, dat een einde moest maken aan de burgeroorlog die in de jaren negentig 200.000 doden eiste, blijven in het oosten en zuiden van het land islamistische gewapende groepen actief. Vooral de veiligheidstroepen zijn vaak het doelwit van hun acties.