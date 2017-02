Nederlandse kiezer roept Pechtold uit tot winnaar eerste verkiezingsdebat

Door: redactie

27/02/17 - 01u43

De lijsttrekkers van het debat op RTL: vlnr Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA). © epa.

D66-leider Alexander Pechtold is door kijkers uitgeroepen tot winnaar van het eerste verkiezingsdebat zondagavond op de Nederlandse zender RTL Nieuws. Dat bleek uit een peiling na afloop van het programma. Op de laatste plaats eindigde Lodewijk Asscher van de PvdA.

Het debat ging tussen lijsttrekkers Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). Premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte en PVV-leider Geert Wilders namen niet deel.



Door hun afwezigheid ging het debat onder meer over de strijd op links. Buma zei dat hij geen centrumlinks kabinet tot stand ziet komen, omdat dat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Klaver en Asscher gaven aan wel een voorstander te zijn van een centrumlinks kabinet met de vijf partijen. Zij sluiten echter samenwerking met de VVD niet uit, terwijl Boemer van de SP dat wel doet.



Bekende standpunten

Voorts herhaalden de lijsttrekkers vooral hun bekende standpunten, onder meer over de zorg en euthanasie. Over de opvang van asielzoekers zei Asscher dat Nederland geen extra inspanning moet leveren, omdat het al genoeg doet. D66 en GroenLinks reageerden wel positief op de stelling dat Nederland meer vluchtelingen moet opvangen. Alle partijleiders zien de islam niet als een bedreiging.



Buma haalde aan het slot van het debat fel uit naar VVD-lijsttrekker en premier Mark Rutte omdat ze niet deelnamen. "Als je premier wil worden ga je het debat aan", zei Buma.



Winnaar

Pechtold was de winnaar van het debat volgens 27,6 procent van de kijkers. Op de tweede plaats eindigde Jesse Klaver van GroenLinks met 22,2 procent. Derde werd volgens de kijkers Sybrand Buma (CDA) met 18,2 procent en vierde SP-voorman Emile Roemer met 17,3 procent. Asscher bleef steken op 14,6 procent.



De kijkers mochten ook een verliezer van het debat aanwijzen. Dat werd duidelijk Buma met 34,1 procent. Als nummer twee in deze categorie volgde Klaver met 21,7 procent. Derde in dit lijstje was Roemer (20,1 procent) en vierde Asscher (14,6 procent). Pechtold werd door 9,5 procent van de kijkers als verliezer aangewezen.