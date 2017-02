Jean-Luc Mélenchon niet van plan uit Franse verkiezingsrace te stappen

Door: redactie

27/02/17 - 00u25 Bron: Belga

Jean-Luc Mélenchon. © France2.

De linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zal zich niet achter Benoît Hamon (PS) scharen, maar zelf deelnemen aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat heeft hij vrijdagavond duidelijk gemaakt aan Hamon, zo verklaarde die laatste gisteren.

"Ik heb hem gezien, hij heeft me bevestigd wat ik al wist, dat hij kandidaat zal zijn. Waarvan akte, de situatie is nu duidelijk", zei de socialistische kandidaat Hamon op televisiezender TF1.



Geen gezamenlijke kandidaat

Links zal dus niet met een gezamenlijke kandidaat komen, hoewel dat idee leeft bij de kiezers. Zij zijn bang dat links anders weinig kans maakt, en Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National zo aan de overwinning geholpen wordt.



Jean-Luc Mélenchon van het Links Front nam in 2012 al eens deel aan de presidentsverkiezingen. Hij haalde toen 11,1 procent van de stemmen.