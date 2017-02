Opnieuw duizenden Roemenen op straat tegen regering

Door: redactie

26/02/17 - 22u30 Bron: Belga

In Roemenië zijn vanavond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om het ontslag van de volledige sociaalliberale regering te eisen. In de hoofdstad Boekarest protesteren zowat 3.000 mensen aan het regeringsgebouw, en ook in de steden Brasov, Sibiu en Timisoara wordt betoogd. De Roemeense regering ligt al weken onder vuur voor haar poging om de anticorruptiewetgeving te versoepelen.