Gewonden bij protest tegen Le Pen

De verkiezingsbijeenkomst vanmiddag in Nantes van Front National-boegbeeld Marine Le Pen zorgt al dagen voor hevig protest. Gisteren zijn er dertien politieagenten gewond geraakt bij rellen. En deze namiddag viel een groep gemaskerde mannen een bus aan met militanten van het Front National aan boord. Relschoppers probeerden de bussen die op weg waren naar de verkiezingsbijeenkomst te blokkeren met een brand op de snelweg. Een groep gemaskerde mannen bekogelde de bussen met verf. Gisteren waren er al hevige rellen in Nantes, tegen de verkiezingsbijeenkomst van het Front National. Zo'n 200 anarchistische en antifascistische relschoppers stonden er lijnrecht tegenover de politie. Die zette traangas in. In totaal raakten 13 agenten gewond.