Twee negentigjarigen eten samen hamburger. Het echte verhaal achter hun date gaat de wereld over

Een liefdevol gebaar dat niemand onberoerd laat. © Facebook.

Op liefde staat geen leeftijd. Wanneer een Amerikaanse vrouw in een hamburgerrestaurant in New York ziet hoe een kranige bejaarde man zijn echtgenote voedert, is ze diep geraakt. Maar pas daarna leert ze het echte verhaal achter hun bijzondere date kennen.

De 96-jarige man en zijn 93-jarige vrouw zijn het levende bewijs dat liefde groeit met de jaren en zo sterk wordt dat ze in het beste geval helemaal niet meer stuk te krijgen is.



"Toen ik mijn hamburger aan het eten was, zag ik hoe een oudere man in een hoekje van de zaal zijn echtgenote aan het voederen was", vertelt de Amerikaanse vrouw op de Facebookpagina van 'Love What Matters'.



"Op het moment dat hij zijn dienblad ging wegzetten, sprak ik hem aan. Hij zei dat zijn vrouw Alzheimer had en dat ze hier een keer per week kwamen eten. Het was hun date en een belangrijke traditie", legt ze uit op Facebook.



De man hoopt dat zijn echtgenote dit liefdevolle moment beter zal kunnen onthouden wanneer hij het wekelijks herhaalt. Door haar ziekte weet ze soms niet meer wie haar geliefde is of hoe ze moet eten. Dus voedert hij haar met een brok in de keel.



Telkens moeten vaststellen hoe zijn vrouw een beetje meer aftakelt, doet hem pijn. Maar dat verdriet toont hij niet, omwille van haar. Hij toont enkel genegenheid en toewijding. Zo hoopt hij dit gebruik nog elke week te herhalen tot in juni. Dan viert het koppel hun 75ste huwelijksverjaardag.



Dan vieren ze hun jarenlange liefde met hoofdletter L. En een hamburger.