Duizenden Russen op straat ter nagedachtenis van vermoorde Boris Nemtsov

Door: redactie

26/02/17 - 15u02 Bron: Belga

© Twitter/@AJENews.

In de Russische hoofdstad Moskou zijn vangmiddag duizenden opposanten van het regime op straat gekomen voor een protestmars ter nagedachtenis van de vermoorde Boris Nemtsov. Morgen zal het twee jaar geleden zijn dat de Kremlincriticus op straat werd neergeschoten.

Vicepremier

Boris Nemtsov was in de jaren 90 vicepremier in de regering onder de toenmalige president Boris Jeltsin. Toen huidig president Vladimir Poetin meer en meer macht verwierf in Rusland, groeide Nemtsov uit tot de centrale figuur van de verdeelde oppositie.



De voormalige vicepremier werd op 27 februari 2015 doodgeschoten op een brug vlakbij het Kremlin. Vijf Tsjetsjeense verdachten, die ontkennen iets te maken te hebben met de moord, staan momenteel terecht voor een militaire rechtbank. Volgens Nemtsov-aanhangers zit de Tsjetseense president Ramzan Kadyrov achter de moord, een marionet van Poetin.