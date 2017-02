16 doden en 50 gewonden bij ongeval met open truck in India

Door: redactie

Bij een ongeval met een open truck in het noordoosten van India zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Er vielen ook vijftig gewonden, zo is vernomen van de politie.

De vrachtwagen ging in een bocht over de kop en botste tegen een vangrail aan de kant van de weg. Veel passagiers vielen in een bergkloof. Volgens de politie reed de truckchauffeur te snel.



Verkeersongevallen zijn schering en inslag in India. Oorzaken zijn slecht onderhouden wegen en voertuigen en ook gevaarlijk rijgedrag. Volgens de regering lieten in 2015 146.000 mensen het leven bij verkeersongevallen. Dat zijn ongeveer 400 doden per dag.