Kleutertje sterft aan astma-aanval: huisarts weigerde consultatie wegens paar minuten te laat

Shanice met haar dochtertje Ellie-May. © Facebook.

"Kom morgenvroeg maar terug", kregen Shanice en haar vijfjarige dochtertje Ellie-May te horen van de huisarts. Ze waren officieel acht minuten te laat voor hun afspraak, amper vier minuten volgens mama Shanice. Het meisje had die dag op school een astma-aanval gehad. Enkele uren later stierf Ellie-May aan een nieuwe aanval. De betrokken arts kwam volgens de Daily Mail weg met "een tik op de vingers".

De huisdokteres was maanden tevoren door een kinderarts op de hoogte gesteld van het risico dat Ellie-May Clark liep op een levensbedreigende astma-aanval, zo meldt de Daily Mail. Toch stuurde ze het meisje en haar moeder op 26 januari 2015 wandelen, zonder enige navraag naar de gezondheidstoestand van Ellie-May. Een uur nadat Shanice die avond Ellie-May in bed had gestopt, ontdekte ze dat haar dochtertje een astma-aanval had en niet meer kon ademen. Hulpverleners konden haar niet meer redden. Enkele minuten later was ze dood.



Het drama vond twee jaar geleden plaats in het Welshe Newport. De huisarts, nu 53, werd zes maanden geschorst, met volledig behoud van loon. In mei vorig jaar moest ze op een hoorzitting verschijnen voor het General Medical Council (GMC). Dat gebeurde achter gesloten deuren, maar de Daily Mail kon een vertrouwelijk verslag daarover inkijken.



Waarschuwing

Volgens dat NHS-rapport was de weigering van de huisarts om Ellie-May te behandelen de oorzaak van de dood van de kleuter. Verder kwam aan het licht dat medewerkers van de huisarts haar niks durfden te zeggen omdat ze haar "herhaaldelijke woedeaanvallen" vreesden. Een collega-dokter had haar toch gevraagd waarom ze het meisje naar huis had gestuurd. Het antwoord was dat ze midden een andere consultatie zat, maar dat bleek achteraf niet te kloppen.



De huisarts kreeg enkel de schriftelijke waarschuwing dat dit niet voor herhaling vatbaar was en werkt inmiddels in een andere praktijk in Cardiff.



Gisteren werd hiertegen geprotesteerd door mensen die de houding van de GMC te laks vinden, omdat het systeem op die manier patiënten in gevaar brengt. Oud-voorzitter van de GMC, Donald Irvine, pleit voor een "dringende hervorming". "De GMC is er om het volk te beschermen en niet voor het gemak van de artsen", zegt hij.