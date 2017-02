Driejarige tweeling verdrinkt in wasmachine in India

Door: redactie

In de Indiase hoofdstad New Delhi is een tweeling van drie jaar zaterdag verdronken in een wasmachine met bovenlader. De moeder had haar wasmachine gevuld met water, maar de jongens vervolgens enkele minuten alleen gelaten om bij een lokale kruidenier waspoeder te gaan kopen.