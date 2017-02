Dronken bestuurder rijdt in op menigte bij carnavalsstoet: 28 gewonden

Door: redactie

26/02/17 - 03u32 Bron: The Advocate, WDSU

video In de Amerikaanse stad New Orleans zijn zaterdagavond 28 mensen gewond geraakt tijdens een parade naar aanleiding van Mardi Gras. Een pick-uptruck botste op twee geparkeerde wagens en reed vervolgens in op het publiek dat naar de voorbijtrekkende carnavalsstoet keek.

Volgens de politie van New Orleans gebeurde de crash omstreeks 18.45 uur plaatselijke tijd. Een grijze pick-uptruck reed er in op een groep mensen die naar de optocht van Krewe of Endymion, een van de drie grootste carnavalsstoeten naar aanleiding van Mardi Gras, stond te kijken.



De slachtoffers zijn tussen drie en ongeveer veertig jaar oud, aldus de autoriteiten. 21 gewonden werden naar tien verschillende ziekenhuizen gebracht. Vijf van hen zijn er ernstig aan toe, maar niemand verkeert in levensgevaar. Zeven anderen weigerden naar het ziekenhuis te gaan. Onder de gewonden is ook een agent.



De verdachte werd gearresteerd. De politie vermoedt geen terroristisch motief, maar deelt mee dat de man dronken was.



Het verlengde weekend voor Aswoensdag staat in New Orleans volledig in het teken van de uitbundige viering van Mardi Gras of 'Vette Dinsdag'. Jaarlijks trekt het evenement zo'n 1,4 miljoen feestvierders.