Franse volksvertegenwoordigers vragen Hollande Palestijnse staat te erkennen

Zo'n 154 Franse parlementsleden en senatoren van verschillende partijen hebben president Hollande gevraagd de Palestijnse staat te erkennen, in een brief die ze vandaag aan het Franse persagentschap AFP bezorgden.

"Frankrijk moet zijn wil tonen om de impasse van het conflict te doorbreken, door in naam van het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking opnieuw te bevestigen dat het Palestijnse volk het recht heeft om een staat te hebben. Het gaat zowel om respect voor het internationaal recht als om de veiligheid van Israël", schrijven de parlementsleden aan Hollande.



"Meneer de president, toon dat je de uitdaging aankan en mis deze afspraak met de geschiedenis niet, door vanaf nu de Palestijnse staat te erkennen", zo klinkt hun eis.



De oproep werd door zowel linkse als rechtse politici ondertekend. Zo prijkt de handtekening van Gilbert Roger op het document, die in de Senaat voorzitter is van de groep die zich bezighoudt met de diplomatieke relaties met de Palestijnen. Andere ondertekenaars zijn onder meer de communisten Marie-George Buffet en Pierre Laurent, de ecologisten Aline Archimbaud en Esther Benbassa, de socialisten Marie-Noëlle Lienemann, Mathieu Hanotin en Catherine Tasca, en de republikeinen Jean-Luc Reitzer en Michel Voisin.