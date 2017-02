Amerikaanse militaire bevelhebber voor Midden-Oosten brengt geheim bezoek aan Syrië

Door: redactie

26/02/17 - 01u44

© ap.

De Amerikaanse generaal Joseph Votel van Centcom, het militair commando van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten, heeft vrijdag Syrië bezocht om er de leiders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) te ontmoeten. Dat heeft de woordvoerder van de door de VS gesteunde militaire coalitie meegedeeld.

Het geheime bezoek van Centcom was het eerste sinds de eedaflegging van Trump op 20 januari. De SDF bestaan uit Arabische en Koerdische strijders, die in het noorden van Syrië al sinds 2015 vechten tegen Islamitische Staat (IS). Dat doen ze met de steun van de internationale coalitie onder leiding van de VS.



Begin november lanceerde de alliantie een offensief op Raqqa, het bolwerk van IS in Syrië. Eind januari kondigde ze aan voor de eerste keer gepantserde Amerikaanse voertuigen ontvangen te hebben, nadat de nieuwe administratie van Donald Trump hen "meer steun" beloofd had.



"Generaal Votel bezocht vandaag gebieden die wij controleren, en heeft verschillende commandanten van de FDS ontmoet", zei SDF-woordvoerder Sello Talal in een verklaring.



Hij noemde de ontmoeting "een bevestiging van de Amerikaanse steun aan onze troepen", en zei dat hen ook zware wapens beloofd werden. Die laatste bewering werd echter tegengesproken door de woordvoerder van Votel, kolonel Johnas Thomas. "Tijdens het gesprek heeft de generaal geluisterd naar hun behoeftes op logistiek vlak en middelen, die groter zijn dan wat ze momenteel krijgen", verklaarde Thomas. "Hij heeft hen gezegd dat hij hun behoeftes begreep maar deed geen specifieke beloftes."



Votel zei woensdag aan de journalisten die hem vergezelden op zijn reis naar het Midden-Oosten dat de kans bestaat dat er meer Amerikaanse troepen nodig zijn in Syrië, om de strijd tegen IS te versnellen. "Ik ben erg bezorgd over het vasthouden van het momentum. Het zou kunnen dat wij meer lasten op ons nemen, dat is een mogelijkheid", zei hij.