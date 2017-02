Amerikaanse Democraten kiezen traditionele Perez als nieuwe voorzitter

Door: redactie

26/02/17 - 01u00 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaanse Democratische Partij heeft Tom Perez zaterdag op een meeting in Atlanta tot nieuwe voorzitter verkozen. De voormalige minister van Werk haalde 235 stemmen in de tweede stemronde, tegen 200 stemmen voor zijn voornaamste uitdager, het islamitische Congreslid Keith Ellison. Dat berichtte de website The Hill.