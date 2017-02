En dat in volle crisis: president Zimbabwe houdt decadent verjaardagsfeest

Door: redactie

Ondanks de economische crisis en de armoede in zijn land heeft de Zimbabwaanse president zijn 93ste verjaardag met de nodige pracht en praal gevierd. Robert Mugabe verwelkomde vandaag duizenden gasten in Matopos, op 600 kilometer van de hoofdstad Harare. Kostenplaatje voor de regeringspartij Zanu-PF: naar schatting ongeveer 1,9 miljoen euro.

Mugabe droeg een pak met zijn beeltenis op in de partijkleuren zwart, geel, rood en groen. Ook zijn vrouw Grace en andere hooggeplaatste partijleden droegen die outfit, zo was op de Zimbabwaanse staatstelevisie te zien.



Mugabe heerst al 37 jaar over Zimbabwe. Hij is het oudste staatshoofd ter wereld. Ondanks zijn hoge leeftijd wil Mugabe niet weten van aftreden. In 2018 wil hij opnieuw deelnemen aan de presidentsverkiezingen.



Na jaren van recessie en hyperinflatie zit de economie van Zimbabwe in een diepe crisis. Het Internationaal Monetair Fonds schat dat de economie van het land dit jaar nog eens met 2,7 procent de dieperik ingaat. Infrastructuur, scholen en gezondheidszorg verkeren in een belabberde toestand. Tachtig procent van de bevolking die in staat is om te werken, probeert het hoofd boven water te houden in het zwarte circuit. De staat betaalt zijn ambtenaren slechts met vertraging uit.