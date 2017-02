Agent die beveiliging Wilders lekte, wilde bij de grote jongens horen

Yelle Tieleman, Koen Voskuil

25/02/17 - 13u51 Bron: AD.nl

Faris K. is na ondervraging vrijgelaten. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten. © Privéfoto.

Een opschepper. Niet goed genoeg voor het arrestatieteam. Gevoelig voor vrouwen. Wie is de van lekken van informatie verdachte Geert Wilders-beveiliger Faris K.? En hoe kon het zo misgaan? Onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD) zochten het uit.

Faris K. (34) wordt verdacht van het lekken van informatie in de privésfeer van Wilders. Die zou hij hebben doorgespeeld aan een Marokkaans-Nederlandse criminele organisatie. Lekken, daar kijkt niemand van zijn oud-collega's in het politiekorps Utrecht vreemd van op. Hij deed het al eerder.



Als zijn vriendinnetje in 2005 niet wil geloven dat haar vader en broer crimineel zijn, maakt Faris een uitdraai van het politiesysteem om het te bewijzen. K. is dan nog bezig met zijn opleiding aan de politieacademie en loopt stage in het stadje IJsselstein.



Vertrouwelijk dossier

Via een omweg komt zijn baas erachter. Volgens bronnen laat Faris de politieuitdraai slingeren in zijn auto, die hij vervolgens verkoopt. De auto belandt in Duitsland, waarna de Duitse politie contact met Nederland opneemt over de vertrouwelijke stukken. Er volgt een inval in het huis van Faris K. "Onder zijn bed werd nog een vertrouwelijk dossier gevonden", zegt een politiebron.



Vrijdagochtend 8 februari 2008 moet K. voor de politierechter komen. Schending van het ambtsgeheim, luidt de aanklacht. De dan 25-jarige agent wordt schuldig bevonden. Hij krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 100 uur en een proeftijd van twee jaar, blijkt uit navraag van het AD.



Politiecollega's zijn verbijsterd als ze zien hoe Faris K. daarna ongehinderd carrière kan maken binnen de politie. "Veel getalenteerde collega's krijgen geen promotie omdat zij een neef hebben die in een fout milieu zit. Ondanks dat zij daarmee gebroken hebben." Faris K. komt ermee weg.



Seksuele escapades

De collega's zien hem als een sensatiebeluste jongen die graag verhalen opblaast. Zo moeten collega's regelmatig zijn seksuele escapades aanhoren. "Hij vertelde steeds met veel smaak dat hij weer met een ander meisje was vreemdgegaan. De een was nog lekkerder dan de ander. En hij is nou niet bepaald Brad Pitt. Niemand geloofde het echt."



Als politieman wil Faris K. graag bij de grote jongens horen, schetsen ze. Hij zou het liefst bij het arrestatieteam werken. Deuren opblazen. Binnenvallen. Gewapende mensen uitschakelen. Maar zo ver schopt hij het niet. Hij komt terecht in een Flexteam, dat niet-vuurwapengevaarlijke mensen in boeien mag slaan. "Simpele aanhoudingen blies hij op tot spectaculaire proporties. Alsof hij in een actiefilm zat", zegt een oud-collega. "We luisterden met plaatsvervangende schaamte."



Filmrol

De geboren Utrechter mag zich voor even lid van een arrestatie-team wanen: op het witte doek. In de film Tbs uit 2008 speelt hij een rolletje als lid van een zwaarbewapende arrestatie-eenheid. In de Maastunnel blokkeert hij de weg voor hoofdrolspeler Theo Maassen. In de making of van de film wordt hij kort geïnterviewd. "Dit lijkt echt heel erg op de werkelijkheid", zegt hij enthousiast.



Misschien komt al die geldingsdrang wel door zijn broer en grote voorbeeld Mohammed K. Een topagent, zo beschrijft een collega hem. Maar ook Mohammed werkt zich in de problemen. Hij lekt informatie over een moordonderzoek, wat hem op een veroordeling en een schorsing komt te staan. Een ex-collega: "Dat hij veroordeeld werd, kwam als een shock. Iedereen liep met hem weg, want hij was een leuke vent."



Een veroordeling in 2008 en een geschorste en veroordeelde broer: het vormt geen belemmering als Faris K. in 2013 solliciteert op een functie bij een afdeling waar sensatie gegarandeerd is. Het gaat om de supergeheime Dienst Bewaken en Beveiligen, onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid van het koningshuis en bedreigde politici als Geert Wilders.



Integriteitsafdeling

K. ondergaat een zogeheten P-screening. Dat is een onderzoek naar de maatstaven van de AIVD (de Nederlandse inlichtingendienst, het equivalent van onze Staatsveiligheid, red.), maar uitgevoerd door de integriteitsafdeling VIK van de politie. Die afdeling geeft groen licht. Faris K. mag gaan werken op de afdeling Iris, ook wel de ogen van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) genoemd. "Zijn eerdere veroordeling is in die screening meegewogen", zegt woordvoerder Joop Kemperman van de Nationale Politie.



Een politiebron zegt dat mogelijk mee heeft gespeeld dat de DBB in die tijd een groot personeelstekort had. "Er kwamen meer mensen met weinig competenties in de zogeheten tweede laag."



Het zal Faris K. worst wezen. Hij doet geheime voorverkenningen op plaatsen die Wilders gaat bezoeken. Of rijdt achter diens auto aan, om eventuele achtervolgers vroegtijdig te signaleren. Spannend, belangrijk en uiterst gevoelig werk.



Versieren

Collega's storen zich mateloos aan het 'weinig professionele' optreden van Faris, zegt een insider van de DBB. "Hij was een opschepper. Liet zich te graag uit over zijn werk. Zo was hij een keer in een hotel, om dat voor te verkennen. Terwijl het de bedoeling was om undercover te blijven, zat hij aan de balie de receptioniste te versieren door te pochen over zijn baan."



Het leidt tot zo veel onvrede, dat collega's meerdere keren melding doen bij de leiding, zegt de insider. Collega's merken niet dat hun meldingen serieus worden genomen. Faris K. blijft gewoon lid van het team. Tot hij wordt gearresteerd. K. wordt verdacht van lekken in de privésfeer. Geen specifieke, meer algemene informatie, zegt zijn advocaat Peter Plasman bij Nieuwsuur. Ook over de beveiliging van Wilders. "Het is iemand die zich groot wil voordoen. En dan staat er in het dossier nog bij: vooral ten opzichte van vrouwen." Faris K. mag de rechtszaak in vrijheid afwachten.