Appelsap is onverwachte meevaller voor Duitse drankrijdster

MVDB

25/02/17 - 13u21 Bron: Bild

© ap.

Een Duitse die in augustus 2016 op de terugweg van een avondje kermis zwaar positief blies bij een alcoholcontrole, krijgt flink minder straf... door appelsap.

Een bloedtest wees uit dat Janine K. (38) uit de stad Gelsenkirchen met 1,13 promille achter het stuur zat, zo meldt Bild.



Nadat ze was uitgestapt en de agenten volgde voor de bloedproef, dronk ze meer dan een halve liter appelsap. Een detail met verregaande gevolgen.



Haar advocaat bracht aan dat het appelsap een geringe hoeveelheid alcohol bevatte, net zoals tal van andere voedingswaren zoals marsepein en zuurkool. Fabrikanten die dranken en etenswaren met minder dan 0,5% alcohol op de markt brengen, zijn volgens de Duitse wet niet verplicht dat expliciet op de verpakking te tonen. Als het tussen de ingredi├źnten vermeld staat, is het voldoende.



De vrouw had volgens de advocaat dus 1,09 promille alcohol in het bloed toen ze achter het stuur kroop. Nog flink te veel, maar onder de verzwaarde drempel van 1,1 promille. De rechtbank in Herne-Wanne in deelstaat Noordrijn-Westfalen volgde de advocaat daarin. De vrouw hoeft nu niet opnieuw haar rijbewijs te halen en is vrijgesteld van medische en psychologische proeven. Haar ingetrokken rijbewijs kreeg ze meteen terug.